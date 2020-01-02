Van'da bugün okullar tatil mi? Sorusu yanıt buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük çeken Vanlı vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Peki Van Valiliği'nden kar tatiline yönelik açıklama geldi mi? İşte 2 Ocak 2020 Perşembe Van hava durumu...

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? - 2 OCAK 2020 PERŞEMBE

2 Ocak 2020 Perşembe günü için Van'da okulların tatil olup olmadığıyla ilgili henüz Van Valiliği'nden resmi bir açıklama gelmedi.

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Van ve Bitlis'te, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan yerleşim birimlerinden 57'sine ulaşım sağlandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bahçesaray, Başkale, Gürpınar, Çatak ve Muradiye ilçelerinde önceki gün kapanan 50 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı belirlenen noktalarda hazır bekletildiği ifade edildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü de bölge genelindeki tüm yolların açık olduğunu, Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde tipi nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığını bildirdi.