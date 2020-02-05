Van'da okullar tatil edildi mi? Sorusu yanıt buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük çeken Vanlı vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Van Valiliği'nden kar tatiline yönelik açıklama geldi. İşte 5 Ocak 2020 Çarşamba Van hava durumu...
VAN'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Van’da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün (5 Şubat Çarşamba) için okullar tatil edildi.
VAN VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların yarın (5 Şubat 2020) itibariyle 1 gün süreyle tatil edildiği, engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
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