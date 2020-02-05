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Van Valiliği açıkladı! Van'da okullar tatil edildi mi? 5 Şubat Van hava durumu

Van'da bugün okullar tatil mi? Van'da etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı okulların tatil olup olmayacağı yönündeki soruları arttırdı. Kar tatili haberlerine yönelik Van Valiliği'nden açıklama geldi? İşte, 5 Ocak Van hava durumu...

Van'da okullar tatil edildi mi

Van'da okullar tatil edildi mi? Sorusu yanıt buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük çeken Vanlı vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Van Valiliği'nden kar tatiline yönelik açıklama geldi. İşte 5 Ocak 2020 Çarşamba Van hava durumu...

VAN'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 

Van’da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün (5 Şubat Çarşamba) için okullar tatil edildi.

VAN VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların yarın (5 Şubat 2020) itibariyle 1 gün süreyle tatil edildiği, engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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