Meral Yıldız'ın haberine göre Van'da, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılar hakkında, “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmak ve Yardım Yataklık Etmek” suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 1 adet av tüfeği, 55 adet tabanca mermisi, 1 adet tabanca şarjörü, 7 adet cep telefonu, 7 adet sim kart, 3 adet hafıza kartı ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.