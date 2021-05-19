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Van’ın Pamukkalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Van’ın Başkale ilçesinde bulunan ve Denizli’deki Pamukkale'yi andıran doğa harikası travertenlere kontrollü normalleşmeyle ziyaretler yeniden başladı

Van’ın Pamukkalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
DHA

Van Başkale'ye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde bulunan travertenler Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlara benzerliğiyle dikkat çekiyor.

DHA'nın haberine göre güvenlik ve ulaşım sorunları nedeniyle yıllarca kaderine terk edilen kentin doğa harikası travertenleri, son yıllarda yaklaşık 20 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Ancak bölge pandemi döneminde sessizliğe büründü. Cumhurbaşkanlığı kararnemesi ile kesin korunacak hassas alan ilan edilen, eşsiz manzarası ile de ilgi odağı olan travertenler, havaların ısınması ve kontrollü normalleşme ile birlikte yeniden ziyarete açıldı.

Başkalede yaşayan bir grup arkadaş da travertenleri gezerek bol bol fotoğraf çekti, bu anlarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Başkale ilçesinde yaşayan Müjdat Karaaslan, herkesin bu doğal güzelliği görmesi gerektiğini ifade ederken, Halit Aşan ise etkileyici bir güzelliği olan travertenlerin hak ettiği değeri görmesi gerektiğini belirtti.

Aşan, "Burası Türkiye’nin ikinci Pamukkalesi ve eşsiz bir güzellik sunuyor. Pandemiden dolayı bir süre sessizliğe büründü. Ancak buranın da hak ettiği değeri görsemisini istiyoruz" diye konuştu.

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