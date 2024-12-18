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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem: 14 ölü | Dış Haberler

        Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem: 14 ölü

        Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkelerinden Vanuatu'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 14 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 06:19 Güncelleme: 18.12.2024 - 06:20
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        Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem: 14 ölü
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        ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu'daki depremin merkez üssünün başkent Port Vila'nın 30 kilometre açıklarında meydana geldiği bildirildi. Yerin yaklaşık 57 kilometre derinliğinde kaydedilen 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan tsunami uyarısı daha sonra kaldırıldı.

        CBS News’in haberine göre, Fiji’deki Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) yetkilisi Katie Greenwood, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde çok sayıda kişinin ağır yaralandığını ve en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depremin neden olduğu yıkım ve toprak kayması anlarına yer verildi.

        Başkent Port Vila'da bulunan ABD Büyükelçiliği, Fransa Büyükelçiliği, İngiliz Yüksek Komisyonu ve Yeni Zelanda Yüksek Komisyonu'nun da bulunduğu kompleksin de depremde hasar alan çok sayıda binanın arasında olduğu bildirildi.

        ABD'nin Port Vila Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, personelin tamamının güvende olduğu ancak binanın bir sonraki karara kadar kapalı kalacağı bildirildi.

        Öte yandan, Avustralya'daki bazı hava yolu şirketlerinin havaalanında meydana gelen hasar nedeniyle Port Vila'ya uçuşlarını iptal ettiği açıklandı.

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        #Vanuatu
        #Pasifik
        #son depremler
        #Pasifik Okyanusu
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