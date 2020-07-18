Vatan Partisi’nden açıklama

Vatan Partisi’nden Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın “Mezara değil, pazara kadar” yazısı üzerine yapılan açıklamada şöyle denildi:

Doğu Perinçek’in ve Genel Başkanı olduğu Vatan Partisi’nin Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü için PKK’ya karşı mücadelesi 1970’li yıllara dayanmaktadır. PKK'nın "Apocular" adıyla bölücülüğe başladığı dönemde en çok hedef aldığı, en çok saldırdığı, en çok yok etmek istediği ve bunun için üyelerini şehit ettiği parti Vatan Partisi’dir. Partimizin o dönem bölgedeki önderleri, Gaziantep İl Başkanımız Zeki Ön, Tunceli İl Yöneticimiz Adil Turan, Kahramanmaraş İl Yöneticilerimiz Mehmet Ongan ve İnan Özdemir, Tunceli - Nazimiye İlçe Başkanımız Hasan Erkılıç PKK kurşunlarıyla şehit edilmiştir. PKK, Vatan Partisi’ne bir yandan silahlı saldırılar yaparken diğer yandan Aydınlık gazetesinin dağıtımını zorbalık yaparak engellemeye çalışmıştır. Gazetenin taşındığı kamyonları yakmıştır. PKK’lılar, sıkıyönetim mahkemelerinde, Vatan Partisi’nin PKK karşısında en önemli engel olduğunu açıklamışlardır. 1980 öncesinde “Apocuların” halka ihanetine ve bölücü faaliyetlerine karşı mücadelenin adresi Vatan Partisi olmuştur. Aydınlık gazetesi bu mücadelenin örnekleriyle doludur.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1990 sonrasında da özellikle ABD emperyalizminin Irak'ı işgali arifesinde, emperyalizmin bölge ülkelerini parçalama ve 2. İsrail – Kukla Kürdistan kurma planına tavır almıştır. Partimiz, ABD'nin bu projesini "Pentagon'un Üç İsrail Planı" başlığıyla teşhir etmiş ve başta Kürt kökenli vatandaşlarımız olmak üzere her kesimden kişi ve kurumları uyarmıştır. Doğu Perinçek, hem Kürt vatandaşlarımıza karşı o dönemdeki haksız uygulamalara karşı çıkmış, faili meçhul cinayetlerin üstüne gitmiş hem de Türk milletinin parçası olan Kürtlerimize ABD’nin getireceği bir özgürlük olmadığını anlatmıştır. ABD ise söz konusu yanlışlardan faydalanmış ve Türk-Kürt ayrışması üzerine PKK’nın güçlenmesi için ciddi bir yatırım yapmıştır. PKK’nın ABD’nin piyonu olarak Türk-Kürt kardeşliğini bozmak için kullanıldığını ilk tespit eden ve bunu oyunu kamuoyuyla ilk paylaşan Vatan Partisi’dir. Cizre, Diyarbakır, Batman ve Şırnak’taki mitinglerde binlerce yurttaşımıza “Kahrolsun ABD, yaşasın kardeşlik” sloganını attıran lider de Doğu Perinçek’tir.

CHP’nin (o dönem adı SHP) 1991 seçimlerinde, PKK’nın partisi HEP’le yaptığı seçim ittifakı sonucu Meclise soktuğu 22 PKK-HEP’li, kamuoyunun malumudur. PKK’nın CHP’den aldığı 22 kişilik milletvekili kontenjanından 4’ü, Doğu Perinçek’e teklif edilmiş ancak Genel Başkanımız bu öneriyi anında reddetmiştir. Abdullah Öcalan da bu olayı, 7 Aralık 1991 tarihli Milliyet ve Sabah gazetelerinde “Perinçek tenezzül etmedi” ifadeleriyle doğrulamıştır.

Vatan Partisi’nin bugünkü mücadelesi de dün olduğu gibi PKK’yı çok rahatsız etmektedir. PKK’nın hem geçmişteki hem de güncel yayın organlarına bakıldığında bölücü örgütün baş düşmanının Doğu Perinçek olduğu görülür. En son örneklerden biri, 13 Temmuz 2020 tarihinde, PKK-KCK’nın Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu’nun ANF’de, kamuoyundaki HDP’nin kapatılması talebinden sorumlu tuttuğu Vatan Partisi’ne azgınca ifadelerle saldırmasıdır.

Sonuç olarak, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1970’li yıllardan bu yana PKK’ya karşı kimsenin cesaret edemediği mücadeleyi vermektedir.