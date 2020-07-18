Vatan Partisi’nden açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Vatan Partisi’nden açıklama

Vatan Partisi, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın “Mezara değil, pazara kadar” yazısı üzerine açıklama yaptı

Vatan Partisi

Vatan Partisi’nden Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın “Mezara değil, pazara kadar” yazısı üzerine yapılan açıklamada şöyle denildi:

Doğu Perinçek’in ve Genel Başkanı olduğu Vatan Partisi’nin Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü için PKK’ya karşı mücadelesi 1970’li yıllara dayanmaktadır. PKK'nın "Apocular" adıyla bölücülüğe başladığı dönemde en çok hedef aldığı, en çok saldırdığı, en çok yok etmek istediği ve bunun için üyelerini şehit ettiği parti Vatan Partisi’dir. Partimizin o dönem bölgedeki önderleri, Gaziantep İl Başkanımız Zeki Ön, Tunceli İl Yöneticimiz Adil Turan, Kahramanmaraş İl Yöneticilerimiz Mehmet Ongan ve İnan Özdemir, Tunceli - Nazimiye İlçe Başkanımız Hasan Erkılıç PKK kurşunlarıyla şehit edilmiştir. PKK, Vatan Partisi’ne bir yandan silahlı saldırılar yaparken diğer yandan Aydınlık gazetesinin dağıtımını zorbalık yaparak engellemeye çalışmıştır. Gazetenin taşındığı kamyonları yakmıştır. PKK’lılar, sıkıyönetim mahkemelerinde, Vatan Partisi’nin PKK karşısında en önemli engel olduğunu açıklamışlardır. 1980 öncesinde “Apocuların” halka ihanetine ve bölücü faaliyetlerine karşı mücadelenin adresi Vatan Partisi olmuştur. Aydınlık gazetesi bu mücadelenin örnekleriyle doludur.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1990 sonrasında da özellikle ABD emperyalizminin Irak'ı işgali arifesinde, emperyalizmin bölge ülkelerini parçalama ve 2. İsrail – Kukla Kürdistan kurma planına tavır almıştır. Partimiz, ABD'nin bu projesini "Pentagon'un Üç İsrail Planı" başlığıyla teşhir etmiş ve başta Kürt kökenli vatandaşlarımız olmak üzere her kesimden kişi ve kurumları uyarmıştır. Doğu Perinçek, hem Kürt vatandaşlarımıza karşı o dönemdeki haksız uygulamalara karşı çıkmış, faili meçhul cinayetlerin üstüne gitmiş hem de Türk milletinin parçası olan Kürtlerimize ABD’nin getireceği bir özgürlük olmadığını anlatmıştır. ABD ise söz konusu yanlışlardan faydalanmış ve Türk-Kürt ayrışması üzerine PKK’nın güçlenmesi için ciddi bir yatırım yapmıştır. PKK’nın ABD’nin piyonu olarak Türk-Kürt kardeşliğini bozmak için kullanıldığını ilk tespit eden ve bunu oyunu kamuoyuyla ilk paylaşan Vatan Partisi’dir. Cizre, Diyarbakır, Batman ve Şırnak’taki mitinglerde binlerce yurttaşımıza “Kahrolsun ABD, yaşasın kardeşlik” sloganını attıran lider de Doğu Perinçek’tir.

CHP’nin (o dönem adı SHP) 1991 seçimlerinde, PKK’nın partisi HEP’le yaptığı seçim ittifakı sonucu Meclise soktuğu 22 PKK-HEP’li, kamuoyunun malumudur. PKK’nın CHP’den aldığı 22 kişilik milletvekili kontenjanından 4’ü, Doğu Perinçek’e teklif edilmiş ancak Genel Başkanımız bu öneriyi anında reddetmiştir. Abdullah Öcalan da bu olayı, 7 Aralık 1991 tarihli Milliyet ve Sabah gazetelerinde “Perinçek tenezzül etmedi” ifadeleriyle doğrulamıştır.

Vatan Partisi’nin bugünkü mücadelesi de dün olduğu gibi PKK’yı çok rahatsız etmektedir. PKK’nın hem geçmişteki hem de güncel yayın organlarına bakıldığında bölücü örgütün baş düşmanının Doğu Perinçek olduğu görülür. En son örneklerden biri, 13 Temmuz 2020 tarihinde, PKK-KCK’nın Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu’nun ANF’de, kamuoyundaki HDP’nin kapatılması talebinden sorumlu tuttuğu Vatan Partisi’ne azgınca ifadelerle saldırmasıdır.

Sonuç olarak, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1970’li yıllardan bu yana PKK’ya karşı kimsenin cesaret edemediği mücadeleyi vermektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kurban Bayramı ne zaman 2020? Bayram tatili kaç gün olacak? Diyanet takvimi 2020
GÜNDEM2020 Kurban Bayramı ne zaman?
Yeni taksi İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu’nda
GÜNDEMYeni taksi İstanbul'un Bilim Kurulu'nda
Son dakika haberi Van'da ölü sayısı 48'e yükseldi
GÜNDEMVan'da ölü sayısı 48'e yükseldi
Son dakika haberi: Dalya Mahmut Müslüm teslim olup itiraf etti
GÜNDEMDalya Mahmut Müslüm ikna ile teslim oldu
Genç doktorun boğazını kesen saldırgana dava - Haberler
GÜNDEMGenç doktorun boğazını kesen saldırgana dava
Zeugma Mozaik Müzesi'nde 10 eser kayıp!
GÜNDEMZeugma'da 10 eser kayıp!
Haliç Köprüsü'nde bir ay sürecek yol çalışması başladı
GÜNDEMHaliç Köprüsü'nde bir ay sürecek yol çalışması ...
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya'nın kedisi "Gli"yle ilgili paylaşım
GÜNDEM"Gli hayatından çok memnun merak etmeyin"
"Makarna" şifreli fuhuş şebekesinde bir kadın daha tutuklandı - Haberler
GÜNDEM"Makarna" şifreli fuhuş şebekesine 1 tutuklama daha!
Bodrum'da bulunan kafatası Mehmet Ali Koran'a mı ait? 'Enteresan bir şekilde sırra kadem bastı' Haberler
GÜNDEMBodrum'da bulunan kafatası ona mı ait?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X