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Vatandaşın karakoldaki işi en geç bir saatte bitecek

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 81 il emniyet müdürlüğüne geçen ay gönderdiği yazıda polis merkezi amirliklerine müracaata gelen vatandaşların işlemlerinin en geç bir saat içinde bitirilmesi talimatını verdi

18.09.2018 - 13:14 | Güncelleme: AA

Polis merkezlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışma başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 il emniyet müdürlüğüne gönderilen yazıda müracaata gelen vatandaşların işlemlerinin en geç bir saat içinde bitirilmesi talimatı verildi.

Polis merkezi amirliklerinde yeniden yapılanmaya giden Emniyet Genel Müdürlüğü, amirliklerin görevlerini daha etkin yürütmesi, alan hakimiyetini artırması, ihbar ve şikayetlerin hızlı değerlendirilmesi amacıyla Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda bir dizi çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilk olarak 2-3 Ağustos'ta 10 ilin asayiş şube ve ilçe emniyet müdürleri ile polis merkezi amirlerinden oluşan 20 personele yönelik Ankara'da "Polis Merkezi Amirliklerinin Etkinliğinin Artırılması Çalıştayı" düzenlendi.

UZUNKAYA'DAN "İŞLEMLER EN GEÇ BİR SAATTE BİTECEK" TALİMATI"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 81 il emniyet müdürlüğüne geçen ay gönderdiği yazıda polis merkezi amirliklerine müracaata gelen vatandaşların işlemlerinin en geç bir saat içinde bitirilmesi talimatını verdi.

Uzunkaya'nın talimatına göre, polis merkezi amirliklerine müşteki, mağdur ve tanık konumunda veya bilgi almak, ihbarda ya da şikayette bulunmak için gelen vatandaşlara öncelik tanınacak, hiç kimseye vücut diliyle de olsa küçük düşürücü davranılmayacak.

Personelin çalışma saatlerinin zorunlu hallerde değişmesi gerektiğinde genel müdürlük makamının uygun görüşü alınacak.

Polis merkezi amirliklerinin hizmet kalitesini artırmak amacıyla personel ve vatandaşın taleplerine de önem veren Emniyet Genel Müdürlüğü, 3-14 Eylül'de 12 ilde 200 polis merkezi amiri, 800 polis merkezi personeli ve 2 bin vatandaşa yönelik anket çalışması yaptırdı.

BİN 260 POLİS MERKEZİ AMİRİ EĞİTİME ALINDI

Polis merkezi amirliklerinin iyileştirilmesi amacıyla son olarak 17 Eylül-5 Ekim'de 3 dönem halinde Ankara'da bin 260 polis merkezi amirine yönelik "Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu" yapılması planlandı.

Kurs süresince personele aktarılacak konular ise "insan hakları", "polis-halk ilişkilerinin güçlendirilmesi için polis merkezlerinde yapılması gereken iş ve işlemler", "iletişim ve beden dili", "narkotik suçları ile ilgili bilgilendirme", "KOM suçları ile ilgili bilgilendirme", "TEM suçları ile ilgili bilgilendirme", "polis merkezi amirliği mevzuatı", "meydana gelen olaylara müdahale esasları", "yetişkin eğitimi" ile "öğretim yöntem ve teknikleri" olarak belirlendi.

Kursa katılan polis merkezi amirleri de öğrendiklerini görev yaptıkları illerdeki 44 bin personele aktaracak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kursun dün gerçekleştirilen açılışında yaptığı konuşmada, polis merkezi amirlerinin doğrudan vatandaşla temas ettiklerini belirterek, merkez amirliklerindeki tavır ve davranışların, hukukun ve mesleğin icaplarıyla beraber insana saygı çerçevesinde olması gerektiğini söylemişti.

Polislerin şu anda 12 saat çalışıp 24 saat istirahat ettiklerini dile getiren Soylu, bu konudaki esas hedeflerinin 8 saat çalışıp 24 saat istirahat etmeleri olduğunu açıklamıştı.

 

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