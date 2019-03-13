Vatikan'ın eski üst düzey yetkililerinden Kardinal Pell'e çocuk tacizinden 6 yıl hapis cezası

George Pell

Vatikan'ın en üst düzey isimleri arasındayken çocuk tacizinden suçlu bulunan Kardinal George Pell, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pell, çocuk tacizinden mahkum edilen en üst düzey Katolik din adamı oldu.

77 yaşındaki Avustralyalı kardinal, 1996'da Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı sırada kilise korosundaki iki erkek çocuğa cinsel istismardan suçlu bulundu.

11 Aralık'ta Avustralya'da görülen davada Pell, o dönem 13 yaşında olan iki çocuğa yönelik 5 ayrı cinsel taciz eyleminden suçlu bulunarak 6 yıl hapse mahkum edildi.

27 Şubat'ta gözaltına alınan Pell, Çarşamba günü hapis cezasını doldurmak üzere cezaevine gönderildi.

Pell'in 3 yıl 8 ay sonra şartlı tahliye edilme hakkına sahip olduğu belirtiliyor.

Suçlamaları reddediyor

Kardinal Pell ise suçlamaları reddediyor. Pell'in mahkumiyet kararına itirazı, Haziran ayında başlayacak temyiz davasında görülecek.

Vatikan'ın en üst düzey pozisyonlarından biri olan Maliye Bakanlığı'na eşdeğer "Ekonomi Sekreterliği Başkanlığı" görevinde bulunan Pell aynı zamanda Papa Francesco'nun danışmanlığını yapan "Kardinaller Konseyi" grubunun da içinde yer alıyordu.

Vatikan'ın en üst düzey kişileri arasında yakın zamana kadar üçüncü sırada gelen Pell, Avustralya Katolik Kilisesi'nin de en üst düzey görevlisiydi.

Pell, iki çocuğa yönelik cinsel tacizle yargılandığı davada Aralık ayında suçlu bulunsa da, başka bir yargılama sürecini etkilemesini önlemek amacıyla bu karar 26 Şubat'a kadar kamuoyuna açıklanmamıştı.

Vatikan geçen Aralık ayında Pell'in Kardinaller Konseyi'nden çıkarıldığını duyurmuştu.

Pell'in mahkumiyet kararı geçen ay açıklandıktan sonra da Vatikan, kardinalin Ekonomi Sekreterliği Başkanlığı'ndan da alındığını belirtmişti.

Yargıç: Sarsıcı bir kibir

Avustralya'da görülen davanın Başyargıcı Peter Kidd, Pell'in suç eylemlerini "sarsıcı bir kibirle" işlediğini söyledi. Yargıç, taciz eylemlerinin Pell'in "kendisine duyulan güveni ve nüfuzunu kötüye kullanması" nedeniyle daha da ağır bir hal aldığını belirtti.

Pell hakkında, 5 ayrı suçlama nedeniyle 50 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Yargıç Kidd ise Pell'in yaşı, sağlık durumu ve aynı suçu yeniden işleme olasılığının düşük olması nedeniyle 6 yıl hapis cezasına karar kıldığını açıkladı. Kidd ayrıca, Pell'in Katolik Kilisesi'nin kusurlarının "günah keçisi" haline getirilmemesi gerektiğini de ekledi.

George Pell'in istismar ettiği belirlenen iki çocuktan biri 2014'te aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetmişti. İsmi gizli tutulan ve mahkeme kayıtlarında "R" olarak anılan bu kişinin babası, Pell hakkındaki ceza açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada Pell'in hapse girdiğini görmekten memnun olduğunu ancak 6 yıllık cezayı düşük bulduğunu söyledi.

Baba, "Onu (Pell'i) mahkemeden çıkarken izledim ve kendi kendime 'Ben bu gece yatağımda uyuyacağım, peki ya sen nerede uyuyacaksın?' diye düşündüm" dedi.

Çocukken travma yaşayanlara destek amacıyla Avustralya'da kurulan Blue Knot Vakfı'nın Başkanı Dr Cathy Kezelman da, "Bu önemli bir ceza olsa da umduğumuzdan daha düşük…Kurbanların ömürleri boyunca mahkum edildiklerini unutmamalıyız" diye konuştu.

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