Vatman çiftin gelin arabası tramvay oldu

AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde görevli vatman çift, nikahlarına tramvayla gitti.

Senem Büyüköz ile Hüseyin Üstünsoy çiftini, raylı sistemin Mavikent Park Alanı'nda mesai arkadaşları ve basın mensupları karşıladı.

AA'nın haberine göre çiftin nikah öncesi mesai arkadaşlarını ziyaret için gittiği istasyonda davul ile zurna çalındı. Arkadaşlarıyla bir süre oynayan çift, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Damat Hüseyin Üstünsoy, burada gazetecilere, 5 yıldır vatmanlık yaptığını, hem meslekleri dolayısıyla hem de farklılık açısından tramvayı gelin arabası olarak kullandıklarını ifade etti.

Üstünsoy, "Herkes otomobil, kamyonu gelin arabası yaparken biz de tramvayı yapalım dedik, gündemde biraz değişiklik olsun istedik. Nikahtan önce arkadaşlarımızı da görmüş olduk." dedi.

Senem Büyüköz de 7 yıldır vatmanlık yaptığını, iş yerinde Üstünsoy ile tanıştıklarını anlattı.

Fikrin Hüseyin Üstünsoy'a ait olduğunu belirten Büyüköz, "Etraftan güzel tepkiler aldık. Ailemizden çok mesai arkadaşlarımızla zaman geçiriyoruz. Farklı bir gün. Bu özel günümüzde burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Gelemeyen mesai arkadaşlarımızı görmüş olduk" diye konuştu.

Çift, konuşmaların ardından balon ve kurdelelerle gelin arabası gibi süslenen tramvayın vatman koltuğuna geçti.

Büyüköz'ün kullandığı tramvay daha sonra raylı sistem güzergahında tur attı.