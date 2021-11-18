Vazelin bilindiği üzere petrokimya ürünü bir nemlendirici markasıdır. Sıklıkla kullanılan bu nemlendirici ürün kirpik uzaması için de kullanılmaktadır. Kirpikleri uzatmak için vazelini şu şekilde kullanın:

Maskarayı temizle:

Vazelini kullanmadan önce maskarınızı iyice temizlemeniz gerekiyor. Bunun için maskarayı ılık suda 4 - 5 dakika bekletip kağıt havluyla silebilirsiniz. Tam olarak rimelinizin temizlenmediğini düşünürseniz suya birkaç damla etil alkol damlatıp maskarınızı suda bekletin ve kağıt havluyla silin.

Makyajınızı temizleyin:

Vazelini kirpiklerinize sürmeden önce yüzünüzü makyaj temizleme malzemelerinin ardından sabunla iyice yıkayın. Göz çevresi ve kirpiklerde makyaj malzemesi kalmadığından emin olun.

Vazelini sürün:

Vazelini parmağınızda karıştırarak yumuşatın. Ardından maskaraya sürün. Sonra da kirpilerinize sürün. Sabah kadar kirpikleriniz bu şekilde kalsın. Bu sayede kirpikleriniz kırılmayacak ve uzaması kolaylaşmış olacak.