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HaberlerGündemVedat Şahin öldürülmesi davasında karar

Vedat Şahin'in öldürülmesi davasında karar

Nişantaşı’nda Sedat Şahin’in kardeşi Vedat Şahin ve şoförü Ferdi Topal’ın öldürülmesine ilişkin 4’ü tutuklu 11 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme, 3 sanığı kasten öldürme suçundan 2’şer kez müebbet hapis, 3 sanığı ise kasten öldürmeye yardım suçundan 31 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Halen hakkında yakalama kararı bulunan Yakup Kerem Saral’ın da arasında bulunduğu 3 sanığın ise dosyası ayrıldı.

Vedat Şahin

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İlhan Kurt, Nesim Denizci, Özkan Korkut ve Hurşit Aydın getirildi.

SON SÖZLERİ SORULDU

Mahkeme dosyanın karar aşamasına geldiğini belirterek sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklar beraatlarına karar verilmesini talep etti.

2’ŞER KEZ MÜEBBET HAPİS

Dava ile ilgili kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Hurşit Aydın, Nesim Denizci ve Özkan Korkut’u, “Tasarlayarak ve kan gütme saiki ile kasten öldürme” suçundan 2’şer kez müebbet ve Evren Aydın’ı da öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

YARDIMDAN 31 YIL

Mahkeme heyeti sanıklardan Yaşar Sarar, Mert Genç ve Hasan Erdem’i ise “Tasarlayarak ve kan gütme saiki ile kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçuna yardımdan 31 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

2 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti iki sanık hakkında beraat kararı verirken haklarında yakalama kararı bulunan Yakup Kerem Saral ve Erdem Doğan ile avukatı mazeret bildiren sanık İlhan Kurt’un dosyasının ayrılmasına karar verdi.

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