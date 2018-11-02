Tayland’ın başkenti Bangkok’taki bir vejetaryen restoranda yemeklerde et çıkması müşterileri şaşkına çevirdi. Hayrete düşen müşteriler işletmeyi yetkililere şikayet edince korkunç gerçek ortaya çıktı. Ertesi gün işletmede yapılan denetimde yetkililer, mutfağın zemininde et parçalarıyla karşılaştı ve duvarlara kan sıçradığını tespit etti. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri restoranın kanalizasyonunda 61 yaşındaki Prasit Inpathom’un çürümüş cesedini bulduklarını açıkladı.

Yetkililer, maktul Prasit Inpathom’un dükkanın düzenli müşterisi olduğunu ve kendisinden 21 Ekim’den beri haber alınamadığını söyledi. Yetkililer yaptıkları ilk incelemede katil zanlısının, Inpathom’un başına sert bir cisimle vurup 6 defa bıçaklamış olduğunu tespit etti. Polis yetkilileri, müşterisini öldürdükten sonra işletmecinin cesetten kurtulmak için cesedin parçalarını yemeğe koyduğunu söyledi.

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