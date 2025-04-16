Veli Ayhan'ın katili kim?

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında Kaz Dağları cinayeti işlenmeye devam ediyor. Kaz Dağları’na arkadaşlarıyla avlanmaya giden Veli Ayhan, şüpheli bir şekilde öldürüldü. Gülizar Hanım, kocasının katilinin ava gittiği arkadaşlarından biri olduğunu ve hepsinin katili sakladığını söyledi.

Bugün Mehmet Yılmaz canlı yayına bağlandı. Çelişkili açıklamaları dikkat çekti. Gülizar Hanım ve kızları, Veli Ayhan’ı Remzi’nin öldürdüğünü, Mehmet Yılmaz’ın da susması karşılığında Remzi’yle dünür olup düğündeki altınları aldığını iddia etti. Ayrıca canlı yayına bağlanan, o gün orada olan bir başka kişi İlyas, Mehmet Yılmaz’ın o gün oradan kaçtığını öne sürdü.