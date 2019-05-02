İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Filistin lideri Mahmut Abbas'a "Yüzyılın Anlaşmasını" kabul etmesi için 10 milyar dolar teklifte bulunduğunu iddia etti.



Henüz detayları açıklanmayan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Kushner'ın yürüttüğü "Yüzyılın Anlaşması" planının Ramazan Ayı'ndan sonra açıklanacağı belirtilmişti.



İddiaya göre, Muhammed bin Selman ve Mahmud Abbas arasında gerçekleşen görüşmede, Filistin hükümetinin yıllık 1 milyar dolarlık masraflarının olduğunu öğrenen bin Selman, anlaşmayı kabul etmesi durumunda Mahmud Abbas'a 10 yıl için 10 milyar dolar teklifte bulundu.



Filistin lideri Mahmut Abbas ise, "Siyasi kariyerim sona erer." düşüncesi ile teklifi reddetti.