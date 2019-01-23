Venezuela'da geçtiğimiz günlerde bastırılan askeri ayaklanma girişiminin ardından şimdi de başkent Caracas'ın kenar mahalleleri karıştı.

Pazartesi günü bir grup askerin silahlı ayaklanma çağrısı yapmasının ardından başlayan gösterilere katılan birçok kişi barikatlar kurarak polisle çatıştı. Gösterilerin bir zamanlar Maduro'nun oy deposu olarak görülen kenar mahallelerde şiddetlendiği ifade edildi.

Hükümet yanlısı silahlı grupların bu mahallelere gelerek havaya ateş açmasının ardından göstericilerin dağıldığı ifade edildi.

Öte yandan kenar mahallelerde başlayan gösterilerin yanı sıra, muhalefet bugün ülke çapında gösteri çağrısı yaptı. Muhalafete liderlik eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio, "Hepimiz aynı gemideyiz: elektriksiz, susuz, ilaçsız, gazsın ve geleceği belirsiz. Hepimiz bu krizde batmış durumdayız, gaspçı hariç" ifadelerini kullandı.

Venezuela'da son 2 yılda yaşanan ekonomik kriz nedeniyle enflasyon oranı yüzde 1 milyon seviyelerine yükselmiş, 4 milyona yakın kişi komşu ülkelere göç etmek zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz yıl yapılan seçimler, hile karıştırıldığı iddiasıyla muhalefet partileri tarafından boykot edilmiş ve ardından meşruluk tartışmaları başlamıştı.

Muhalefet, 11 Ocak'ta yemin eden Maduro'nun göreve başlamaması gerektiğini söyleyerek ordudan destek istemişti.