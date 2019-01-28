Russia Today'e açıklamalarda bulunan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin Venezuela'daki darbe girişiminin arkasında bulunmadığını, aksine, olaylara doğrudan liderlik ettiğini belirterek, Venezuela hükümetinin 'sirk yöneticisine', yani 'darbenin ana lideri' Trump ve temsilcileri üzerinde çabalarını yoğunlaştıracağını açıkladı.

ABD'nin açıklamalarının ardından İspanya, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin devlet başkanı Maduro'dan '8 gün içerisinde yeni seçim açıklamasında bulunmasını, aksi halde Guaido'yu tanıyacaklarını' açıklamalarına Arreaza, "Her şeyden önce, bu durum en üst düzey bir müdahale. İkincisi, küstahça ve üçüncüsü yapay" ifadelerini kullandı. Bolivarcı demokrasi, yalnızca Venezuela halkından destek ve tanınma bekler. Diğer hükümetler bizi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.