Venezuela ve Meksika'dan İsrail'e sert tepki 0:00 / 0:00

AA

Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yvan Gil, Twitter hesabından İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarının fotoğraflarını paylaşarak İsrail'in bombardımanının 5 saattir devam ettiğine dikkati çekti. Gil, "İnsanların demokrasisine saldırmak söz konusu olduğunda kendilerini insan hakları savunucusu ilan edenler, sadece soykırım karşısında sessiz kalırlar! Dursun artık katliam şimdi!! " ifadelerini kullandı.

MEKSİKA'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

Meksika Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin yerinden edilmesinin edişe verici olduğu belirterek, "Meksika bütün taraflara şiddet ve provokasyondan uzak durma çağrısı yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın haberine göre; Kudüs, Gazze ve diğer bölgelerde artan şiddetten derin endişe duymakta olduğunu dile getiren bakanlık, daha fazla sivil can kayıplarına mani olmak için her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.