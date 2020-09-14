Venüs'te yaşam izi olabilir iddiası! Venüs'te hayat var mı?

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Geçtiğimiz günlerde Kraliyet Astronomi Cemiyeti, 14 Eylül 2020 sabahı büyük ve önemli bir açıklama yapacaklarını belirtmişti.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmamışken, basın sızdırılan bir makalede, Güneş'e en yakın ikinci gezegen olan Venüs'te, yaşamın bulunduğuna ilişkin izlerin olduğu ifade edildi.

Makale yayından kaldırılırken, konu hakkında uzman isimler, Venüs atmosferinde fosfin keşfedilmiş olabileceğinden şüphelendiklerini dile getirdi. Uzmanlar fosfinin yalnızca canlılığın olduğu ortamlarda bulunmasının mümkün olduğunu söyledi.

Araştırmalara Manchester Üniversitesi, MIT ve Cardiff Üniversitesi'nden uzmanların katıldığı tahmin ediliyor.

Kraliyet Astronomi Cemiyeti, 14 Eylül TSİ 18.00’da sadece basın mensuplarının katılabileceği bir toplantı düzenleyecek. Zoom üzerinden yapılacak toplantıda "çok önemli ve büyük bir keşfin" açıklanacağı söyleniyor.