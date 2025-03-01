Veterinere bırakılan hasta ve hamile kediyi hayvanseverin notu kurtardı

Soğuk hava dalgasıyla birlikte karlı günlerin yaşandığı İstanbul'da, 19 Şubat akşamı Kağıthane'deki özel veteriner kliniğinin kapısına karton bir kutu bırakıldı. Klinik personelinin baktığı kutuda bantla yapıştırılmış bir not kağıdı da vardı.

İsimsiz notta, "Merhaba, kapımda baktığım kedi hamile kaldı, üşüdüğü için de apartmana girdi. Fakat apartmandaki insanlar durumdan şikayet etti. Bir hafta kadar kalması için mücadele ettim ama ikna edemedim. Bu yüzden de vicdansızlar kapıma zabıta yolladı. Yuva aradım bir hafta içinde ama bulamadım. Size güvendiğim için size emanet etmek geldi aklıma. Doğumunu sağlıklı bir yerde yapmasını istedim ama ona uygun yer bulamadım. Ne olur ona siz sahip çıkın, annem hasta olduğu için eve alamadım. Allah rızası için sokağa bırakmayın" yazıyordu.

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Klinik görevlisi, içinde smokin cinsi bir kedinin olduğu kutuyu içeri taşıdı.

Veteriner hekim Cennet Eylül Deveci, notta hamile olduğu yazan ancak hasta olduğunu da anlaşılan kediyi muayene etti.

Röntgen ve ultrasonla hamile olduğu doğrulanan ve acil doğuma alınan kedi, 4 yavru dünyaya getirdi.

"Anne" adı verilen 4 yaşlarındaki kedi ile yavrularının bakımına klinikte devam ediliyor. Kliniğin görevlileri, yavrular sütten kesildikten sonra kedileri sahiplendirmeyi düşünüyor.

VETERİNER DE ŞAŞIRDI

Kedilerin durumu hakkında bilgi veren veteriner kliniğinin başhekimi Abdurrahim Acar, "Anne" ve yavrularının sağlıklı olduğunu ve klinikte onlara çok iyi baktıklarını söyledi.

Acar, eskiden cami havlusuna çocuk bırakılması gibi kliniğin önüne kutu içerisinde bir notla kedi bırakıldığını görünce şaşırdıklarını ifade etti.

Kutudaki nota değinen Acar, "O not çok sevimli bir şey. Kediyi bulan kişi ya da sahibinin ne kadar çabaladığını gösteriyor. Sağı, solu, her yeri aramış ama bir yer bulamayınca kliniğe bırakma çözümünü bulmuş" diye konuştu.

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Acar, kirli ve uzun süre kutuda beklediği için dışkısı üzerine bulaşan kediyi önce temizlediklerini, daha sonra muayene edip yoğun bakıma aldıklarını anlattı.