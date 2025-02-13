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        Anasayfa Video Eğlence Aşk Sadece Bir An ve Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya sinemada; Barda tiyatroda! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Aşk Sadece Bir An ve Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya sinemada; Barda tiyatroda! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Şubat 2025 - 16:29 Güncelleme: 14 Şubat 2025 - 10:22

        Bu hafta 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle aşk dolu filmler vizyonda. Yerli romantik film Aşk Sadece Bir An öne çıkan filmler arasında yer alırken, romantic komedi sevenler için de Bridget Jones: Onun İçin Çıldırıyor beyaz perdede olacak. Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya, yeni Marvel filmi olarak sevenleriyle buluşacak. Komedi filmi isteyenler için de C Takımı 2 bir seçenek olarak öne çıkıyor. 

        Güzel Son oyunu 16 Şubat’ta Zorlu PSM’de: sahnelenecek. Oyunda Orhan Veli, Melih Cevdet, Sait Faik ve Nurullah Ataç’ın bir sohbetine konuk oluyor seyirci. Filmiyle dikkat çeken Barda, bu kez tiyatro sahnesinde. Barda oyunu 19-20 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde. Neş’e Erdok’un kişisel sergisi 20 Şubat–8 Mart tarihleri arasında Bomontiada’da, Abdo Yalçınkaya’nın “Supernatura” sergisi 15 Mart’a kadar Lebirent Sanat’ta ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul Filarmoni’den Viyana Valsleri ve Türk valsleri 16 Şubat’ta AKM’de. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.

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