10 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 10 Şubat 2025'in öne çıkan haberleri...
* CHP'de 2 önemli gelişme: CHP Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldı" iddiasına soruşturma açıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylık için ön seçime katılmayacağını CHP lideri Özgür Özel'e iletti
* ABD Başkanı Trump'ın 'Gazze' planına bir Suudi yetkiliden "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi gelirken; 'Grönland'ı satın alma isteğine de 200 bin Danimarkalıdan, "California eyaleti Danimarka toprağı olsun" önerisi geldi
* İşsiz sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti
* Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Adana Demirspor sahadan çekildi. Şimdi ne olacak?
* 2023'te Arzum Onan ile yollarını ayıran Mehmet Aslantuğ, aşk orucunu bozdu. Aslantuğ, psikolog Canan Şahin ile aşk yaşadığını ilan etti
* MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre Bursluluk Sınavı başvuruları bugün başladı