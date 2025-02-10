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        Anasayfa Video 10 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Şubat 2025 - 17:22 Güncelleme: 10 Şubat 2025 - 17:28

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 10 Şubat 2025'in öne çıkan haberleri...

        * CHP'de 2 önemli gelişme: CHP Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldı" iddiasına soruşturma açıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylık için ön seçime katılmayacağını CHP lideri Özgür Özel'e iletti

        * ABD Başkanı Trump'ın 'Gazze' planına bir Suudi yetkiliden "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi gelirken; 'Grönland'ı satın alma isteğine de 200 bin Danimarkalıdan, "California eyaleti Danimarka toprağı olsun" önerisi geldi

        * İşsiz sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti

        * Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Adana Demirspor sahadan çekildi. Şimdi ne olacak?

        * 2023'te Arzum Onan ile yollarını ayıran Mehmet Aslantuğ, aşk orucunu bozdu. Aslantuğ, psikolog Canan Şahin ile aşk yaşadığını ilan etti

        * MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre Bursluluk Sınavı başvuruları bugün başladı

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