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        Anasayfa Video 11 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        11 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mart 2025 - 17:24 Güncelleme: 11 Mart 2025 - 17:32

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 11 Mart 2025'in öne çıkan haberleri...

        •⁠  ⁠Şişli, Ataşehir, Maltepe ve Sarıyer belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı

        •⁠  ⁠Financial Times: NATO Genel Sekreteri Rutte AB'ye Türkiye ile ilişkileri derinleştirin çağrısında bulundu

        •⁠  ⁠ABD'de resesyon endişeleri piyasalardan yaklaşık 2 trilyon doları buharlaştırdı

        •⁠  ⁠TFF Başkan Vekili Otyakmaz: Hakemler konusunda netleşen bir şey yok

        •⁠  ⁠Wanda Nara'ya, ödemediği kredi borçları nedeniyle 240 milyon peso (8.2 milyon TL) ceza kesildiği iddiası

        •⁠  ⁠YKS geç başvuruları başladı

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