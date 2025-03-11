11 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 11 Mart 2025'in öne çıkan haberleri...
• Şişli, Ataşehir, Maltepe ve Sarıyer belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
• Financial Times: NATO Genel Sekreteri Rutte AB'ye Türkiye ile ilişkileri derinleştirin çağrısında bulundu
• ABD'de resesyon endişeleri piyasalardan yaklaşık 2 trilyon doları buharlaştırdı
• TFF Başkan Vekili Otyakmaz: Hakemler konusunda netleşen bir şey yok
• Wanda Nara'ya, ödemediği kredi borçları nedeniyle 240 milyon peso (8.2 milyon TL) ceza kesildiği iddiası
• YKS geç başvuruları başladı