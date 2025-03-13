13 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 13 Mart 2025'in öne çıkan haberleri...

•⁠ ⁠İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahipsiz hayvanlarla ilgili belediyelere 14 gün süre verdiklerini hatırlatarak, müfettiş görevlendirileceğini söyledi. Yerlikaya, 2 ayda 1 de halkı bilgilendireceklerini ifade etti

•⁠ ⁠Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu. Böylece konutta şubat ayları içerisinde en yüksek 2. satış kaydedildi

•⁠ ⁠İsrail ordusu Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi, iddiaya göre saldırıda Filistinli bir kişi hedef alındı

•⁠ ⁠İnternet sağlayıcısı TürkNet'e siber saldırı: 1.5 milyon müşterinin kişisel bilgilerinin çalındığı ve hacker'ın 3 Bitcoin fidye istediği iddia edildi

•⁠ ⁠Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final için Rangers deplasmanında

•⁠ ⁠Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin sağlık durumu ağırlaştı. Tanyeli, sabah saatlerinde entübe edildi

•⁠ ⁠YKS geç başvuruları bugün saat 23.59'da sona eriyor