13 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 13 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...
* Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu ihale yolsuzluğu soruşturmasında 47 gözaltı... CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
* Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri: Gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz evlilik kredisi; ilk çocuk için tek seferlik doğum yardımı 5 bin lira, ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira çocuk yardımı
* Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP lideri Özgür Özel'in kırmızı kartına, Milli Muharip Uçak Kaan'ın bilgisayar kartı ile cevap verdi
* Los Angeles ve çevresinde 7 Ocak'tan bu yana süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Hava durumu tahmincileri Santa Ana rüzgarların yeniden şiddetleneceği uyarısında bulundu
* Los Angeles'taki yangın bölgesinde aralarında; Beren Saat - Kenan Doğulu, Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu gibi Türk ünlülerin de evi bulunuyor. Evi yanan Kenan Doğulu; "Her şey gitti" dedi * Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları arasında, yabancı teknik adam adayları Roger Schmidt, Edin Terzic ve Massimiliano Allegri ismi öne çıkıyor
* Ankara-İstanbul YHT bileti yüzde 44.4'lük artışla 780 TL oldu. Böylece YHT ücreti AJet ve Pegasus'un uçak bilet fiyatlarını geride bıraktı