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        Anasayfa Video 13 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        13 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ocak 2025 - 17:22 Güncelleme: 13 Ocak 2025 - 17:26

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 13 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu ihale yolsuzluğu soruşturmasında 47 gözaltı... CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri: Gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz evlilik kredisi; ilk çocuk için tek seferlik doğum yardımı 5 bin lira, ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira çocuk yardımı

        * Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP lideri Özgür Özel'in kırmızı kartına, Milli Muharip Uçak Kaan'ın bilgisayar kartı ile cevap verdi

        * Los Angeles ve çevresinde 7 Ocak'tan bu yana süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Hava durumu tahmincileri Santa Ana rüzgarların yeniden şiddetleneceği uyarısında bulundu

        * Los Angeles'taki yangın bölgesinde aralarında; Beren Saat - Kenan Doğulu, Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu gibi Türk ünlülerin de evi bulunuyor. Evi yanan Kenan Doğulu; "Her şey gitti" dedi * Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları arasında, yabancı teknik adam adayları Roger Schmidt, Edin Terzic ve Massimiliano Allegri ismi öne çıkıyor

        * Ankara-İstanbul YHT bileti yüzde 44.4'lük artışla 780 TL oldu. Böylece YHT ücreti AJet ve Pegasus'un uçak bilet fiyatlarını geride bıraktı

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