13 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 13 Şubat 2025'in öne çıkan haberleri...

* MHP lideri Devlet Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir, imara açılacak arsa değildir, nitekim şehit kanlarıyla sulanmış ve sahiplenilmiştir

* Almanya'nın Münih kentinde bir otomobil, bir grup insanın üzerine sürüldü. Bavyera valisi 28 kişinin yaralandığı olayın bir saldırı gibi göründüğünü söyledi

* TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın "hukuka güvenin sarsıldığını" söylediği konuşmasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tepki gösterdi: Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır

* Galatasaray, 46 pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanması için TFF'ye başvuruda bulunduklarını açıkladı

* İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar, türkücünün kendisine tehditlerde bulunduğu ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu

* Ankara'da toplu taşımaya zam yapıldı. 16 Şubat'tan itibaren 21 lira olan tam biletin 26 lira, 10,5 lira olan öğrenci biletinin 13 lira olacak şekilde belirlendiği bildirildi.