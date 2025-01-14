14 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 14 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...
* MHP lideri Devlet Bahçeli: DEM'in ziyaretleri memnuniyet vericidir. Bizim nezdimizde müspet gerçekleşmiştir
* Köprülerde otomobiller ile motosikletlere yüzde 42 zam yapılırken, Avrasya Tüneli'nde ise otomobil ile geçiş ücreti yüzde 44 artarken, motosiklet geçiş ücreti yüzde 187 oranında zamlandı
* ABD tarihinin en büyük yangını: Los Angeles yangını neden çıktı?
* Yeni oyunculara yer açmak isteyen Beşiktaş, yabancı futbolcu fazlalığından kurtulmak için Onana, Chamberlain, Masuaku ve Musrati'yi gönderilecekler listesinin başına koydu
* Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep, son yolculuğuna uğurlandı
* İBB, 15 bin TL olan evlilik desteğini 30 bin TL'ye çıkardı