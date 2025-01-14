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        Anasayfa Video 14 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ocak 2025 - 17:11 Güncelleme: 14 Ocak 2025 - 17:19

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 14 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

        * MHP lideri Devlet Bahçeli: DEM'in ziyaretleri memnuniyet vericidir. Bizim nezdimizde müspet gerçekleşmiştir

        * Köprülerde otomobiller ile motosikletlere yüzde 42 zam yapılırken, Avrasya Tüneli'nde ise otomobil ile geçiş ücreti yüzde 44 artarken, motosiklet geçiş ücreti yüzde 187 oranında zamlandı

        * ABD tarihinin en büyük yangını: Los Angeles yangını neden çıktı?

        * Yeni oyunculara yer açmak isteyen Beşiktaş, yabancı futbolcu fazlalığından kurtulmak için Onana, Chamberlain, Masuaku ve Musrati'yi gönderilecekler listesinin başına koydu

        * Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep, son yolculuğuna uğurlandı

        * İBB, 15 bin TL olan evlilik desteğini 30 bin TL'ye çıkardı

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