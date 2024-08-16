16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 16 Ağustos 2024'ün öne çıkan haberleri...
* TBMM, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında AYM kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Tartışmaların yaşandığı görüşmede, kavga çıkması üzerine görüşmeye 3 kez ara verildi
* Köprü geçiş ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı
* ABD Gizli Servisi, Başkan Biden'ın koruma ekibini Trump'ı koruması için atadı
* TFF, Avrupa'da play-off oynayacak takımların 3. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı
* Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün hastaneye kaldırılan Aydemir Akbaş'ın hayatını kaybettiği iddiaları yalanlandı
* TCDD 195 işçi alımı yapıyor