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        Anasayfa Video 16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2024 - 17:06 Güncelleme: 16 Ağustos 2024 - 17:13

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 16 Ağustos 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * TBMM, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında AYM kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Tartışmaların yaşandığı görüşmede, kavga çıkması üzerine görüşmeye 3 kez ara verildi

        * Köprü geçiş ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı

        * ABD Gizli Servisi, Başkan Biden'ın koruma ekibini Trump'ı koruması için atadı

        * TFF, Avrupa'da play-off oynayacak takımların 3. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı

        * Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün hastaneye kaldırılan Aydemir Akbaş'ın hayatını kaybettiği iddiaları yalanlandı

        * TCDD 195 işçi alımı yapıyor

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