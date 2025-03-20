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        Anasayfa Video 20 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        20 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Mart 2025 - 16:52 Güncelleme: 20 Mart 2025 - 17:00

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 20 Mart 2025'in öne çıkan haberleri...

        * İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı. 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor

        * TÜİK verilerine göre 2024'te işsizlik oranı 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti

        * İran: Trump'ın mektubuna önümüzdeki günlerde cevap vereceğiz

        * A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme play-off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk ediyor

        * Duygu German'dan Lucas Torreira açıklaması: Aramızda ilişki söz konusu değil

        * TOKİ, 33 ilde 454 iş yerini satışa çıkarıyor

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