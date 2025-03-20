20 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 20 Mart 2025'in öne çıkan haberleri...
* İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı. 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor
* TÜİK verilerine göre 2024'te işsizlik oranı 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti
* İran: Trump'ın mektubuna önümüzdeki günlerde cevap vereceğiz
* A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme play-off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk ediyor
* Duygu German'dan Lucas Torreira açıklaması: Aramızda ilişki söz konusu değil
* TOKİ, 33 ilde 454 iş yerini satışa çıkarıyor