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        Anasayfa Video 21 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        21 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ocak 2025 - 17:16 Güncelleme: 21 Ocak 2025 - 17:18

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 21 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 66 can kaybı, 51 yaralı, 4 gözaltı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulması için her türlü adım atılacaktır

        * 1978'de Mazhar Murtezaoğlu tarafından kurulan Kartal Otel'in devamı olarak açılan Grand Kartal Otel, 1998'de hizmete girdi. Otel, aynı zamanda Kartalkaya'ya ismini vermesiyle tanınıyor ve gecelik konaklama ücreti 30 bin TL'den başlıyor

        * Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel'e 50 metre mesafede konakladığını açıkladı ve felakette yaşananları anlattı. Çok sayıda isim de facidan duyduğu üzüntüyü dile getirdi

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