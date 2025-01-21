21 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 21 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

* Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 66 can kaybı, 51 yaralı, 4 gözaltı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulması için her türlü adım atılacaktır

* 1978'de Mazhar Murtezaoğlu tarafından kurulan Kartal Otel'in devamı olarak açılan Grand Kartal Otel, 1998'de hizmete girdi. Otel, aynı zamanda Kartalkaya'ya ismini vermesiyle tanınıyor ve gecelik konaklama ücreti 30 bin TL'den başlıyor

* Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel'e 50 metre mesafede konakladığını açıkladı ve felakette yaşananları anlattı. Çok sayıda isim de facidan duyduğu üzüntüyü dile getirdi