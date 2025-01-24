24 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 24 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

* Kartalkaya'daki yangın felaketiyle ilgili gözaltı sayısı 14'e yükselmişti. Otelin sahibi Halit Ergül adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve aç gözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek" dedi

* Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Rıza Kocaoğlu ve Dolunay Soysert, ifade vermeleri için savcılığa çağrıldı

* Ticaret Bakanlığı, 11 Ocak 2025'ten itibaren Suriye tarafınca tüm sınır kapılarında bütün ülkelere eşit şekilde uygulanan gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı

* ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin "Biden korkunç bir iş yaptı, artık bu savaşın bitmesi gerekiyor" dedi

* UEFA'dan skandal karar: Asker selamı veren İsrailli futbolcuya kınama cezası

* Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları bugün hesaplara yatırıldı. Emeklilere, toplamda 8 milyar 125 milyon lira zam farkı yatırıldı