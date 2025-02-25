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        Anasayfa Video 25 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        25 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Şubat 2025 - 17:25 Güncelleme: 25 Şubat 2025 - 17:28

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 25 Şubat 2025'in öne çıkan haberleri...

        * İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının geçerli olup olmadığına yönelik başlatılan soruşturmada, YÖK tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun avukatları da İmamoğlu'nun o dönem yatay geçiş şartlarını karşıladığını savunan belgeleri açıkladı

        * EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması: Fazla tüketenler maliyetini ödeyecek, zam yok. Villada, yalıda oturanların enerjisini neden devlet sübvanse etsin

        * Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 4 yıl sonra Beyaz Saray'a geri dönen ABD Başkanı Trump'ı ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu

        * Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun derbinin ardından söylediği sözlerle ilgili açıklama yayımlarken, Mourinho'nun Galatasaray'a karşı dava açmaya hazırlandığı öğrenildi

        * Galatasaraylı Şahan Gökbakar, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'ya tepki gösterdi. Fenerbahçe taraftarı olan Gökhan Özoğuz, Gökbakar'a yanıt verdi

        * Tarım ve Orman Bakanlığı'na 8 bin 500 personel alınacak

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