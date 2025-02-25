25 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 25 Şubat 2025'in öne çıkan haberleri...
* İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının geçerli olup olmadığına yönelik başlatılan soruşturmada, YÖK tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun avukatları da İmamoğlu'nun o dönem yatay geçiş şartlarını karşıladığını savunan belgeleri açıkladı
* EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması: Fazla tüketenler maliyetini ödeyecek, zam yok. Villada, yalıda oturanların enerjisini neden devlet sübvanse etsin
* Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 4 yıl sonra Beyaz Saray'a geri dönen ABD Başkanı Trump'ı ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu
* Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun derbinin ardından söylediği sözlerle ilgili açıklama yayımlarken, Mourinho'nun Galatasaray'a karşı dava açmaya hazırlandığı öğrenildi
* Galatasaraylı Şahan Gökbakar, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'ya tepki gösterdi. Fenerbahçe taraftarı olan Gökhan Özoğuz, Gökbakar'a yanıt verdi
* Tarım ve Orman Bakanlığı'na 8 bin 500 personel alınacak