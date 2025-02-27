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        Anasayfa Video 27 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        27 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Şubat 2025 - 17:51 Güncelleme: 27 Şubat 2025 - 17:56

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 27 Şubat 2025'in öne çıkan haberleri...

        * DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretinin ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını okudu. Türkçe ve Kürtçe olarak okunan İngilizce ve Arapça olarak da kamuoyuna duyurulan çağrıda "PKK kendini feshetmelidir" ifadeleri yer aldı

        * Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında, büyükelçilik faaliyetlerinin ele alındığı toplantı için Rus heyeti ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına geldi. Heyetler arası görüşme 6,5 saat sürdü

        * Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı

        * Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son 5 resmi maçını kazanırken Rafa Silva, Rashica ve Arthur Masuaku'nun artan skor katkıları dikkat çekti

        * Hollywood'un efsanelerinden biri olarak gösterilen Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölü bulunduğu açıklandı

        * THY, başlattığı Take-Off 101 programı ile lisans 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yarı zamanlı çalışma imkânı sunuyor

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