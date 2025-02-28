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        Anasayfa Video 28 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Şubat 2025 - 16:49 Güncelleme: 28 Şubat 2025 - 16:52

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 28 Şubat 2025'in öne çıkan haberleri...

        * AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Irak'taki ve Suriye'deki PKK terör örgütü tüm unsurlarıyla silah bırakmalı, kendisini feshetmelidir

        * Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD Başkanı Trump ile görüşecek: "Tarihi bir anlaşma imzalayacağız"

        * Türkiye ekonomisi 2024 yılında yüzde 3.2 büyüdü. Kişi başı gelir 15 bin doları aştı

        * Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun cezası Avrupa basınında: "Sert yaptırım!"

        * Ferdi Tayfur'un mirastan pay alamayan kızı Tuğçe Tayfur Aydın, mahkeme kararıyla babasının tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulduğunu açıkladı

        * Ramazan ayı bu gece yapılacak ilk sahurla başlayacak ve 29 Mart'ta sona erecek

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