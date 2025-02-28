28 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 28 Şubat 2025'in öne çıkan haberleri...
* AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Irak'taki ve Suriye'deki PKK terör örgütü tüm unsurlarıyla silah bırakmalı, kendisini feshetmelidir
* Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD Başkanı Trump ile görüşecek: "Tarihi bir anlaşma imzalayacağız"
* Türkiye ekonomisi 2024 yılında yüzde 3.2 büyüdü. Kişi başı gelir 15 bin doları aştı
* Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun cezası Avrupa basınında: "Sert yaptırım!"
* Ferdi Tayfur'un mirastan pay alamayan kızı Tuğçe Tayfur Aydın, mahkeme kararıyla babasının tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulduğunu açıkladı
* Ramazan ayı bu gece yapılacak ilk sahurla başlayacak ve 29 Mart'ta sona erecek