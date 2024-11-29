29 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 29 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...
* Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek. Öte yandan TÜRK-İŞ'e göre kasım ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 20.562 TL, yoksulluk sınırı 66.976 TL oldu
* Yenidoğan çetesi soruşturmasında kapatılan 13 hastaneye kayyum atanmasına karar verildi
* İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye saldırılarını tamamen sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söyledi
* Geçtiğimiz günlerde Futbol A.Ş.'deki başkanlık görevinden istifa eden Hasan Arat, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan da istifa ettiğini resmen açıkladı
* Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanmalarının Türk hukuku hükümlerine göre gerçekleşmesi söz konusu değil
* İBB tarafından emeklilere verilen yıllık 10 bin TL'lik pazar desteği bugün hesaba yatırıldı. 10 bin 76 emekliye toplam 100 milyon 760 bin TL’lik nakdi destek sağlandı