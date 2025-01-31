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        Anasayfa Video 31 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        31 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ocak 2025 - 18:09 Güncelleme: 31 Ocak 2025 - 18:12

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 31 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

        * TBB ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi ve bilirkişinin ifşa edilmesi suçlamalarıyla ifade verdi. Sonrasında açıklama yapan İmamoğlu, "Bugünkü mesele adalet meselesidir, hak, hukuk meselesidir" ifadelerini kullanırken, Yavaş da "Silivri'yi kapatalım" dedi

        * Türk-İş verilerine göre ocak ayında açlık sınırı 22 bin 131 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 72 bin 88 TL'ye yükseldi. Böylelikle Ocak ayında açlık sınırı asgari ücreti geçmiş oldu

        * Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Şara, ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı, Suriye'nin önceliklerini sıraladı

        * Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star'a seçilerek adını tarihe yazdırdı. 23 yaşındaki milli pivot, Giresun'da başlayan kariyerini NBA All-Star'ı olarak taçlandıracak

        * İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçılarından, 'Bay Dublaj' olarak da tanınan Sezai Altekin, 79 yaşında hayata veda etti. Altekin'in sesini verdiği karakterler arasında 'Barni Moloztaş' ile 'Şirin Baba' da bulunuyor

        * Motorinin litre fiyatına, bugünden itibaren geçerli olmak üzere 86 kuruşluk indirim geldi

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