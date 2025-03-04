4 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 4 Mart 2025'in öne çıkan haberleri...
* Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında 17 kişi gözaltına alındı
* Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
* ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Beyaz Saray'da yaşadığı tartışmanın ardından ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığı bildirildi
* Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Slavko Vincic'e ve Kadir Sağlam'a yönelik ifadeleri nedeniyle TFF'ye başvurdu
* Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlandı
* Benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruşluk indirim geldi