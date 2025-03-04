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        Anasayfa Video 4 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        4 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Mart 2025 - 16:45 Güncelleme: 04 Mart 2025 - 16:48

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 4 Mart 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında 17 kişi gözaltına alındı

        * Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı

        * ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Beyaz Saray'da yaşadığı tartışmanın ardından ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığı bildirildi

        * Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Slavko Vincic'e ve Kadir Sağlam'a yönelik ifadeleri nedeniyle TFF'ye başvurdu

        * Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlandı

        * Benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruşluk indirim geldi

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