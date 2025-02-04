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        Anasayfa Video 4 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        4 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Şubat 2025 - 17:26 Güncelleme: 04 Şubat 2025 - 17:29

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 4 Şubat 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Türkiye'ye gelen Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

        * Kılıçlı yemin töreni sonrasında 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında verilen TSK'dan ihraç kararının ayrıntılı gerekçesi belli oldu. 4'e karşı 5 oy ile alınan kararda "TSK'yı tartışılır hale getirip, ayrışmaya neden oldular" ifadelerine yer verildi

        * Çin'den ABD'ye ek gümrük vergisi misillemesi, Google hakkında 'tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği' gerekçesiyle soruşturma 

        * Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini 100 milyon eruo olarak belirledi. Transfer olması durumunda Yıldız, bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olacak

        * Tefecilik soruşturmasında mağdur olarak yer alan Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatına devam ederken çalışıp para kazanabileceği, İşkur Gençlik Programı'nı açıkladı

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