4 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 4 Şubat 2025'in öne çıkan haberleri...

* Türkiye'ye gelen Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

* Kılıçlı yemin töreni sonrasında 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında verilen TSK'dan ihraç kararının ayrıntılı gerekçesi belli oldu. 4'e karşı 5 oy ile alınan kararda "TSK'yı tartışılır hale getirip, ayrışmaya neden oldular" ifadelerine yer verildi

* Çin'den ABD'ye ek gümrük vergisi misillemesi, Google hakkında 'tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği' gerekçesiyle soruşturma

* Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini 100 milyon eruo olarak belirledi. Transfer olması durumunda Yıldız, bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olacak

* Tefecilik soruşturmasında mağdur olarak yer alan Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatına devam ederken çalışıp para kazanabileceği, İşkur Gençlik Programı'nı açıkladı