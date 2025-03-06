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        Anasayfa Video 6 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        6 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Mart 2025 - 17:24 Güncelleme: 06 Mart 2025 - 17:26

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 6 Mart 2025'in öne çıkan haberleri...

        •⁠  ⁠TCMB, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e düşürdü

        •⁠  ⁠Kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in, kaldırıldığı hastanede kalbi durduktan 1 saat sonra yeniden çalıştırıldı. Gürel'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

        •⁠  ⁠Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Financial Times'a konuştu. ABD Başkanı Trump'ın eylemlerine değinen Fidan "Kendi merkezimizi tasarlamak ve birleşmek için bir uyarı" dedi

        •⁠  ⁠UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam İskoçya ekibi Rangers'ı sahasında konuk edecek

        •⁠  ⁠Müzik ve gastronomi sektöründe tarihi imzalar atıldı

        •⁠  ⁠TÜBİTAK, farklı branşlarda 737 personel alımı yapacağını duyurdu

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