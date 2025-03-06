6 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 6 Mart 2025'in öne çıkan haberleri...
• TCMB, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e düşürdü
• Kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in, kaldırıldığı hastanede kalbi durduktan 1 saat sonra yeniden çalıştırıldı. Gürel'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
• Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Financial Times'a konuştu. ABD Başkanı Trump'ın eylemlerine değinen Fidan "Kendi merkezimizi tasarlamak ve birleşmek için bir uyarı" dedi
• UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam İskoçya ekibi Rangers'ı sahasında konuk edecek
• Müzik ve gastronomi sektöründe tarihi imzalar atıldı
• TÜBİTAK, farklı branşlarda 737 personel alımı yapacağını duyurdu