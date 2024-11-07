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        Anasayfa Video 7 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        7 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2024 - 17:42 Güncelleme: 07 Kasım 2024 - 17:48

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 7 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * Narin Güran davası Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar, Narin'in, Salim ile Yüksel Güran'ın ilişkisini gördüğünü ardından Salim Güran'ın kendisine "Narin'i parçala" dediğini söyledi

        * Trump'ın zaferiyle sonuçlanan ABD seçimlerinde hangi kesim hangi adayı destekledi?

        * TCMB toplam rezervleri, 1 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 221 milyon dolar artışla 159 milyar 619 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

        * UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcilerimiz Galatasaray sahasında Tottenham ile karşılaşacak, Fenerbahçe ise Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak

        * Donald Trump'ın seçim yarışını kazanmasının ardından Kamala Harris destekçisi olan ünlüler, hayal kırıklığını dile getirdi

        * 25-31 Ekim tarihleri arasında tercihleri alınan DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

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