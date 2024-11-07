7 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 7 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...

* Narin Güran davası Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar, Narin'in, Salim ile Yüksel Güran'ın ilişkisini gördüğünü ardından Salim Güran'ın kendisine "Narin'i parçala" dediğini söyledi

* Trump'ın zaferiyle sonuçlanan ABD seçimlerinde hangi kesim hangi adayı destekledi?

* TCMB toplam rezervleri, 1 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 221 milyon dolar artışla 159 milyar 619 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

* UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcilerimiz Galatasaray sahasında Tottenham ile karşılaşacak, Fenerbahçe ise Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak

* Donald Trump'ın seçim yarışını kazanmasının ardından Kamala Harris destekçisi olan ünlüler, hayal kırıklığını dile getirdi

* 25-31 Ekim tarihleri arasında tercihleri alınan DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı