Giriş: 09 Kasım 2023 - 15:27 Güncelleme: 10 Kasım 2023 - 08:55
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Bugün 10 Kasım... Mustafa Kemal Atatürk 85 yıl önce Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Haberturk.com Editörleri Helin Genç ve Rüzgâr Ali Özkan, özlem ve minnetle andığımız Atatürk'ü halka sorduk... Mustafa Kemal Atatürk sizin için ne ifade ediyor?
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