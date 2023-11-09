Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Anasayfa Video Atatürk sizin için ne ifade ediyor?

        Atatürk sizin için ne ifade ediyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2023 - 15:27 Güncelleme: 10 Kasım 2023 - 08:55

        Bugün 10 Kasım... Mustafa Kemal Atatürk 85 yıl önce Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Haberturk.com Editörleri Helin Genç ve Rüzgâr Ali Özkan, özlem ve minnetle andığımız Atatürk'ü halka sorduk... Mustafa Kemal Atatürk sizin için ne ifade ediyor?

        BAKMADAN GEÇME

        Gaziosmanpaşa'daki cinayet kamerada
        Gaziosmanpaşa'daki cinayet kamerada
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı
        Alev alan tüpü, balkondan kalabalığın arasına attı
        Alev alan tüpü, balkondan kalabalığın arasına attı
        Şurada Paylaş!