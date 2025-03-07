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        Anasayfa Video Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?

        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?

        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?

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        Habertürk
        Giriş: 07 Mart 2025 - 17:41 Güncelleme: 08 Mart 2025 - 17:05

        Yapılan araştırmalar bebeğin duygularını ve verdiği sinyalleri anlayan, doğru zamanda ihtiyaçlarını karşılayan, onunla iletişim kurmaktan hoşlanan ebeveynlerle büyüyen bebeklerin hem sosyal hem kişisel gelişimlerinin daha iyi olduğunu gösteriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Bebek ağladığında, acıktığında, uykusu geldiğinde, strese girdiğinde onu vaktinde besleyen, uyutan, ona şefkatle sarılan, onunla oyun oynayan ebeveynine güvenle bağlanır. Bebek bunu ancak karşılıklı etkileşimle öğrenir. Aksi durumda ise bağlanma problemi meydana gelebilir ve bu durum çocuğun gelecekteki hayatını şekillendirebilir" dedi

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