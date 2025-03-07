Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?

Yapılan araştırmalar bebeğin duygularını ve verdiği sinyalleri anlayan, doğru zamanda ihtiyaçlarını karşılayan, onunla iletişim kurmaktan hoşlanan ebeveynlerle büyüyen bebeklerin hem sosyal hem kişisel gelişimlerinin daha iyi olduğunu gösteriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Bebek ağladığında, acıktığında, uykusu geldiğinde, strese girdiğinde onu vaktinde besleyen, uyutan, ona şefkatle sarılan, onunla oyun oynayan ebeveynine güvenle bağlanır. Bebek bunu ancak karşılıklı etkileşimle öğrenir. Aksi durumda ise bağlanma problemi meydana gelebilir ve bu durum çocuğun gelecekteki hayatını şekillendirebilir" dedi