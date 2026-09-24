Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri: Bakan Şimşek başkanlığında fon toplantısı, Çin Devlet Başkanı Xi, ABD'yi ziyaret ediyor, Bakan Tekin okullardaki tedbirleri anlattı, Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

BAKAN ŞİMŞEK BAŞKANLIĞINDA FON TOPLANTISI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında, 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Toplantıda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu. Toplantıların 2 gün sürmesi bekleniyor.

MASAK'TAN SAVCILIĞA FON BİLGİLENDİRMESİ

MASAK ise 131 fonun TEFAS üzerinden işlem görmediği dönemdeki pay sahibi olan kişilere ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Soruşturmada dondurulan ve el konulan tutar yaklaşık 750 milyon liraya ulaşırken, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait yaklaşık 200 Milyon lira değerindeki 5 lüks araca el konuldu. Soruşturma kapsamında bugüne kadar toplam 69 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

11 YIL SONRA İLK: ÇİN DEVLET BAŞKANI Xİ, ABD'Yİ ZİYARET EDİYOR

ABD'ye son ziyaretini 2015 yılında yapan Çin Devlet Başkanı Xi, 11 yıl aradan sonra gerçekleşen resmi ziyaret için ülkeye ulaştı. ABD Başkanı Trump ve eşi tarafından karşılanan Xi, Çin ve ABD'nin rakip değil, ortak olması gerektiği belirtti. Xi ve Trump'ın Washington'daki görüşmelerinde ana gündem İran ve Orta Doğu'daki savaş olacak. İki lider tarifeler, teknoloji kısıtlamaları ve nadir toprak elementlerinin ihracatı ve yapay zeka gibi konuları da ele alacak.

CUMHURBAŞKANI'NDAN BM'DE YOĞUN DİPLOMASI TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında çok sayıda diplomatik temasta bulundu. Ülke liderleri ve uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcisiyle önemli görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülke liderlerinin katıldığı İran konulu toplantıya da iştirak etti.

ABD'DEN RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN'E G20 DAVETİ

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, BM Genel Kurulu kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rus lider Putin'i G20 Zirvesi'ne davet ettiklerini söyledi. Rubio, "Yalnızca Trump ile değil, diğer dünya liderleriyle de temas kurması açısından bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Umarız bu daveti kabul eder" dedi.

BAKAN TEKİN, OKULLARDAKİ TEDBİRLERİ ANLATTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda kamera, turnike, yüz tanıma sistemi, el dedektörü ve acil durum butonları gibi önlemleri kapsayan "tedbirler silsilesi" başlatıldığını, 31 bin bahçe görevlisinin görevlendirilmesi kapsamında 23 binden fazlasının göreve başladığını bildirdi. Tekin ayrıca velilere çocuklarının sosyal medya ve online oyunlarda kimlerle konuştuğunu takip etmeleri çağrısında bulundu.

“DİJİTAL ORTAM GÜVENLİĞİ VE DEZENFORMASYONLA MÜCADELE BÜROLARI” KURULUYOR

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, adliyelerde Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Bürolarının kurulacağını açıkladı.

ŞANLIURFA'DA 5.4'LÜK DEPREM! BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 15 saniye süren deprem, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde pek çok ilde hissedildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Deprem dolayısıyla yapılan ilk belirlemelere göre, ilimizde herhangi bir can kaybı ve yaralanması söz konusu olmamıştır" dedi.

MONTELLA'DAN RAKİPLERE GÖZDAĞI

A Milli Futbol Takımımız'ın teknik direktörü Montella, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Avrupa'nın en genç ülkelerinden olduğuna dikkat çeken çalıştırıcı, İtalya hariç herkesle karşılaşmak ve en iyilerle boy ölçüşmek istediğini dile getirdi. Milliler, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında yarın Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek.