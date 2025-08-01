Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 1 Ağustos 2025'in öne çıkan haberleri...

* Terörsüz Türkiye süreci için TBMM'de oluşturulan komisyon 5 Ağustos Salı günü saat 11.00'de toplanacak

* Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi için yeni teklif geldi. İkinci 6 ay için yüzde 11'lik zammın üzerine günlük 50 TL olmak üzere aylık 1500 TL ilave edildi. Sendikalar, bu ilave tutarla birlikte ikinci altı ay zammının yüzde 14'e çıkmış olacağını belirtti

* Rusya Devlet Başkanı Putin: Barış görüşmelerinden hayal kırıklığına uğramış olanlar varsa, bu şişirilmiş beklentilerden kaynaklanıyor" diyerek ABD Başkanı Trump'a mesaj gönderdi. Putin, "Birliklerimiz Ukrayna'daki tüm cephe hattı boyunca ilerliyor

* Fenerbahçe ile Chobani arasında imzalanan stadyum isim hakkı ve Futbol takımının Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğu anlaşması onuruna gala gecesi düzenlendi. Bu gecede Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya açıklamalarda bulundu

* 2024 - 2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Fransa takımı Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Ousmane Dembélé, Bodrum'da ailesiyle tatil yapıyor

* YKS tercihleri başladı. Adaylar, 13 Ağustos'a kadar tercihlerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle, ÖSYM üzerinden yapacak