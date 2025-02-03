3 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 3 Şubat 2025'in öne çıkan haberleri...

* Enflasyon, ocakta aylık %5.03 olurken yıllık %42.12'ye geriledi, ancak beklentileri aştı. Aylık olarak fiyatların en fazla yükseldiği ana grup %23.57 ile sağlık olarak hesaplandı. Kira tavan zam oranı da %56,35 oldu

* Pınar Gültekin davasında, sanık Cemal Metin Avcı'ya "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay'ın bozmuştu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti

* Ege Denizi'nde dünden bu yana meydana gelen 400'ü aşkın depremin ardından çok sayıda kişi Santorini Adası'nı terk etti

* Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 1381 engelli öğretmenin atamasını yapıyoruz. Bakanlık kısa sürede duyuruya çıkacak

* Sağ bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Kyle Walker-Peters için bir görüşme daha yapacak

* 2025 Grammy ödülleri sahiplerini buldu: Beyonce ilk kez 'Yılın Albümü' ödülünü kazandı

* İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 22 bin 522 öğrenciye ulaşım desteği sağlayacaklarını duyurdu