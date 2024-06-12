12 Haziran 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan başlıkları
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 12 Haziran 2024'ün öne çıkan başlıkları...
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Samastın "FETÖ adına suç işlemek"ten davasının düşürülmesine karar verilmesi istendi.
Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, önümüzdeki ay Washington'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme ihmali olduğunu söyledi.
Hizbullah'ın İsrail'e yönelik en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdiği duyuruldu.
ABD'de mayısta enflasyon aylık olarak sabit kalırken (yüzde 0), yıllık enflasyon ise yüzde 3.3 ile beklentilerin altında geldi.
Ezgi Mola, Musa Orhan'a karşı hakaret davasında yeni bir cezaya çarptırıldı.
A Milli Takım, Almanya'da taraftara açık idman yaptı.