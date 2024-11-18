18 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 18 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...
* Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
* Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
* Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., Seçilmiş Başkan Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak tarihi öncesinde silah endüstrisinin Üçüncü Dünya Savaşı istediğini öne sürdü
* Roblox, yeni güvenlik güncellemeleri getirdi! Türkiye'de yeniden erişime açılıyor mu?
* Milli yıldız İrfan Can Kahveci'ni̇n Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalası bekleniyor
* 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden ancak dereceye giremeyen Ayliz Duman'dan açıklama: TOP 30 bekliyordum açıkçası çünkü çok çalıştım ve çok çabaladım ama demek ki hayırlısı böyleymiş
* Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı