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        Anasayfa Video 18 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        18 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Kasım 2024 - 17:17 Güncelleme: 18 Kasım 2024 - 17:29

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 18 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı

        * Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı

        * Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., Seçilmiş Başkan Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak tarihi öncesinde silah endüstrisinin Üçüncü Dünya Savaşı istediğini öne sürdü

        * Roblox, yeni güvenlik güncellemeleri getirdi! Türkiye'de yeniden erişime açılıyor mu?

        * Milli yıldız İrfan Can Kahveci'ni̇n Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalası bekleniyor

        * 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden ancak dereceye giremeyen Ayliz Duman'dan açıklama: TOP 30 bekliyordum açıkçası çünkü çok çalıştım ve çok çabaladım ama demek ki hayırlısı böyleymiş

        * Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı

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