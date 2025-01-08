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        Anasayfa Video 8 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        8 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ocak 2025 - 16:51 Güncelleme: 08 Ocak 2025 - 17:22

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 8 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

        * SGK'dan yemek kartlarının kullanımıyla ilgili açıklama: Yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158,00 TL'lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır

        * Afyonkarahisar'da, esnaf olan Mustafa Akbuğa, daha önce yanında çalışan Derya Kozan'ı, karşılaştığı hastanenin koridorunda tabancayla art arda ateş ederek katletti

        * Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz tutuklandı

        * Los Angeles'ta yangın felaketi: Birçok Hollywood yıldızı yaşıyor, 30 bin kişi tahliye edildi

        * TFF, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini açıkladı

        * Motorinin litre fiyatına 98 kuruş zam geldi

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