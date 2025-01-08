8 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 8 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

* SGK'dan yemek kartlarının kullanımıyla ilgili açıklama: Yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158,00 TL'lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır

* Afyonkarahisar'da, esnaf olan Mustafa Akbuğa, daha önce yanında çalışan Derya Kozan'ı, karşılaştığı hastanenin koridorunda tabancayla art arda ateş ederek katletti

* Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz tutuklandı

* Los Angeles'ta yangın felaketi: Birçok Hollywood yıldızı yaşıyor, 30 bin kişi tahliye edildi

* TFF, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini açıkladı

* Motorinin litre fiyatına 98 kuruş zam geldi