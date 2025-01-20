20 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 20 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...
* İkinci Donald Trump başlıyor: Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
* İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit ettiği iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı
* Bitcoin, Trump'ın yemin töreni öncesinde 109 bin doları aşarak rekor seviyeye çıktı
* Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, İstanbul'a geliyor
* Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, FIFA Müzik Elçisi olarak ilan edildi
* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için yapılan SED ödemelerinin hesaplara yattığını duyurdu