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        Anasayfa Video 5 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Şubat 2025 - 17:12 Güncelleme: 05 Şubat 2025 - 17:22

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 5 Şubat 2025'in öne çıkan haberleri...

        * ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma planına Dışişleri Bakanı Fidan'dan tepki: Kabul edilemez

        * İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle iddianame düzenlendi

        * TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu

        * Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Mario Lemina, bu akşam İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalayacak

        * Ev hapsindeki Deniz Akkaya, sosyla medyada yaptığı 'hamile' paylaşımıyla kafaları karıştırdı

        * LPG'nin litre satış fiyatına 1 lira 5 kuruş zam geldi

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