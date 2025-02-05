5 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 5 Şubat 2025'in öne çıkan haberleri...
* ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma planına Dışişleri Bakanı Fidan'dan tepki: Kabul edilemez
* İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle iddianame düzenlendi
* TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
* Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Mario Lemina, bu akşam İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalayacak
* Ev hapsindeki Deniz Akkaya, sosyla medyada yaptığı 'hamile' paylaşımıyla kafaları karıştırdı
* LPG'nin litre satış fiyatına 1 lira 5 kuruş zam geldi