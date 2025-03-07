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        Anasayfa Video 7 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        7 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Mart 2025 - 17:20 Güncelleme: 07 Mart 2025 - 17:23

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 7 Mart 2025'in öne çıkan haberleri...

        * TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında "Basın yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

        * Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra hipotermi geçirmiş halde bulunan 36 yaşındaki Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili ilgili sır perdesi araştırılıyor

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne 'Ukrayna' çıkışı: Görüşmelere ev sahipliğine hazırız

        * UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers'a 3-1 yenildi. Sarı-lacivertlilerin yenilgisi Avrupa basınında gündem oldu: "Mourinho evinde yıkıldı!"

        * Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, bir projede işinin gasp edildiğini söyledi

        * Benzinin litre fiyatına 1 lira 98 kuruş indirim daha geldi

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